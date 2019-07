Destination Gotland senarelägger tisdagsförmiddagens turer mellan Visby och Oskarshamn.

Ändringarna i turlistan har gjorts efter måndagseftermiddagens olycka i Nynäshamn, där en Gotlandsfärja körde in i kajen. Samtliga turer under eftermiddagen och kvällen med den aktuella färjan fick ställas in.

På Oskarshamnslinjen senareläggs tisdagens 07.30-tur till 09.15 och 11.30-turen till 13.00, meddelar Destination Gotland på sin hemsida.