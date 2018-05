Gunnarsö bistro kan bli torrlagd

Gunnarsö bistros nya hyresgäst riskerar att inte få serveringstillstånd Alkoholhandläggaren avråder socialnämnden från att ge det till Lilla Krogen.

Under våren blev det klart att Lilla krogen skulle ta över Gunnarsö bistro i sommar. Ett arrendeavtal är skrivet mellan Lilla krogen och First Camp Sweden AB. Enligt ansökan är planerna stora. Redan från den 1 april till den 30 september vill bolaget kunna servera alkohol. Och det från klockan 11.00 till 02.00. I lokalerna skulle totalt 150 personer kunna vistas, 40 inomhus och 110 på uteserveringen.

Men så kanske det inte blir. Kommunens alkoholhandläggare har gjort en utredning och den hittar brister hos bolaget.

Utredningen visar att det bolaget fått sju betalningsuppmaningar under de tre senaste åren. De två personerna bakom bolaget har under de senaste tre åren fått 25 stycken betalningsuppmaningar enligt skatteverkets register. Andra bolag som de är inblandade i har fått sju betalningsuppmaningar under samma period. Bolaget Lilla Krogen har också brustit i att erbjuda kunder kvitto, inte slagit in all försäljning i kassan och har inte upprättat en personalliggare.

En varning från socialnämnden delades ut redan i oktober 2017 för bristerna i den ekonomiska hanteringen. Enligt utredningen har inga tecken på ekonomisk bättring visats. Därför rekommenderar alkoholhandläggaren att Lilla Krogen nekas serveringstillstång för Gunnarsö bistro.

Till råga på allt har samhällsbyggnadsnämnden avrått från att ge serveringstillstånd då det saknas en registrerad livsmedelsanläggning för bistron.

Socialnämnden fattar sitt beslut den 23 maj.