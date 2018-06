Södertörn all stars hade sin årliga sommarkonsert för elever och lärare på Oscarsgymnasiet under tisdagseftermiddagen.

SAS, Södertörn all stars som består av eleverna från estetiska programmet på Oscarsgymnasiet bjöd på en konsert med många pop och rockhits. De sjöng allt i från ”Eye of the tiger” till Magnus Ugglas ”Kung i baren”. Publiken på konserten som bestod av elever och lärare som sjöng med i många av låtarna och klappade i takten.