Hälften av politikerna är nya i fullmäktige: ”Pirrigt och spännande”

Foto: Mohammad Abdulrahim

Hur gör man för att begära ordet i kommunfullmäktige och vad är en interpellation? Inför mandatperiodens första sammanträde fick de nya ledamöterna en introduktion av ålderspresidenten Yvonne Bergvall (S).

En timme innan sammanträdet började på måndagskvällen samlade Yvonne Bergvall de nya ledamöterna för en kort introduktion. Hon berättade om allt från ledamöternas placering i fullmäktigesalen (majoriteten på ena sidan och oppositionen på den andra) till hur det fungerar med upprop, votering och interpellationer.

– Är det så att man önskar ordet gör man så här, sa Yvonne Bergvall och räckte upp handen.

Hon tillade att den som vill ha replik på en annan ledamots inlägg ska göra ett tecken med tummen och pekfingret.

Ett annat tips handlade om mikrofonteknik i talarstolen.

– 20 centimeter från micken blir det bäst ljud.

Fullmäktiges möten hålls vanligtvis under kvällstid.

– Vi har två fullmäktigemöten i december där vi börjar redan klockan 10. Annars är de flesta fullmäktigemöten klockan 18.

Några feta arvoden kan ledamöterna inte räkna med att få.

– Det är inte någon ersättning i fullmäktige, utan här får man delta med glädje, lust och engagemang.

För de möten som hålls dagtid får dock ledamöterna ett förrättningsarvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Inför det första mötet fick de nya ledamöterna sina handlingar i pappersform, men till nästa möte ska alla få en surfplatta där de kan ta del av dagordning och beslutsunderlag digitalt. Alla ska också få en kommunal mejladress.

Drygt hälften av ledamöterna, 25 av 49, satt inte i fullmäktige förra mandatperioden. Flest politiker har bytts ut i Moderaterna där samtliga åtta ledamöter är nya efter valet.

En av de nya moderaterna är Etecs vd Ylva Alexandersson. Hon var spänd inför sitt första fullmäktigemöte.

– Det känns jättepirrigt och spännande. Jag tycker att hela resan hit har varit spännande.

Företagande, skola och omsorg är de frågor Ylva Alexandersson brinner mest för.

Moderaternas gruppledare och kommunalrådskandidat Ingela Ottosson är också ny i fullmäktige.

– Det ska bli jätteroligt, säger hon.

Hur kommer det att märkas att Moderaterna numera ingår i majoriteten?

– Vi hoppas att vi kan bidra med lite nytänkande.

Den närmaste tiden ska Moderaterna sy ihop sin första budget tillsammans med Socialdemokraterna. En fråga som partierna kommit överens om är att införa LOV, lagen om valfrihet, i Oskarshamns kommun.

Två nya politiker i oppositionen är Anette Rogö (C) och Charlotte Sternell (C). Anette Rogö, som satt i fullmäktige för tre mandatperioder sedan, hade inte räknat med att få en plats i den beslutande församlingen. Väljarna kryssade in henne.

– Jag har varit landstingspolitiker den här perioden. Där förlorade jag min plats i stället.

Charlotte Sternell är Centerpartiets gruppledare i fullmäktige. Hon har gjort en snabb karriär.

– Jag gick med i Centerpartiet förra sommaren.

Vård och omsorg samt utveckling av kommunen är Charlotte Sternells hjärtefrågor.

– Jag tycker att det är viktigt att vara en attraktiv kommun så att människor vill både bo och jobba här.