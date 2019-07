Här fångas flest fortkörare på bild i Kalmar län

Foto: Amanda Ekblad

I slutet av förra året fick Oskarshamns kommun sina första fartkameror. Vägsträckan Bockara–Oskarshamn på riksväg 37/47 har nu seglat upp som den plats i länet där flest fortkörare fångas på bild.

På sju vägsträckor i Kalmar län finns fartkameror som mäter hastigheten och fotograferar fordon som överskrider gällande hastighetsgräns.

– Målet är att få ner medelhastigheten på sträckor där vi vet att folk kör för fort. Vi minskar antalet döda och svårt skadade genom sänkt medelhastighet, säger Anders Drugge.

Han är sektionschef på polisens ATK-sektion i Kiruna, där man utreder hastighetsöverträdelser som registreras av fartkameror i hela Sverige. ATK står för automatisk trafiksäkerhetskontroll.

Totalt sett finns i dagsläget runt 1 800 fartkameror i Sverige. Kamerorna tar en bild när ett fordon överskrider hastighetsgränsen med minst sex kilometer i timmen.

– Bilderna skickas till utredningsenheten i Kiruna. Vi jämför ärendebilden med pass- och körkortsbilder.

Under 2018 var Mörbylånga–Färjestaden på länsväg 943 den vägsträcka i Kalmar län där flest fortkörare blev fotograferade av fartkameror. 1 205 hastighetsöverträdelser registrerades på den öländska vägsträckan, visar statistik som Östra Småland/Nyheterna har begärt ut från polisen.

De nya fartkamerorna utanför Oskarshamn sattes upp i slutet av 2018 och hann endast registrera 44 överträdelser under fjolåret. Under första delen av 2019 ser det annorlunda ut. Bockara–Oskarshamn är den sträcka i Kalmar län där flest fortkörare – 472 stycken – fångats på bild under årets första fem månader.

Brukar det vara många som kör för fort på sträckor som nyligen har fått fartkameror?

– Ja, det är vår erfarenhet. Det tar ett tag innan folk lär sig att det är kameror. Nyetablerade sträckor brukar vara ganska hårt belastade, säger Anders Drugge.

Långt ifrån alla fortkörare som fångas på bild får fortkörningsböter. Enligt Anders Drugge bötfälldes endast 38 procent förra året. Siffran gäller hela Sverige.

– Det brukar vara mellan 35 och 38 procent.

Varför bötfälls inte alla?

– Bildens kvalitet påverkas av yttre omständigheter som väder och vind, smuts på vindrutan och smuts på kamera och skåp. Sedan finns naturligtvis de som fuskar medvetet genom att fälla ner solskyddet.

Syftet med fartkamerorna är inte heller att bötfälla så många förare som möjligt.

– Det finns inget skäl att ta in mer böter än vad som krävs för att hastighetssänka en sträcka.

Enligt Anders Drugge kan man genom att sänka medelhastigheten rädda 25 människoliv per år och minska antalet svårt skadade i trafiken med 70 personer.

De allra flesta fordon som passerar en fartkamera håller laglig hastighet.

– Vi har nästan 1,5 miljoner passager och andelen som kör för fort är under 2 procent.