Hemtjänsten bjöd sina pensionärer på sommarfest

Foto: Privat

Ett 30-tal pensionärer och några anhöriga kom för att fira in sommaren när personalen som jobbar i Figeholms hemtjänst anordnade en sommarfest under onsdagen. Vädret visade sig inte från sin bästa sida så festen fick flytta in i hemtjänstens lokaler. I vanliga fall brukar den hållas utomhus om det är möjligt.

Men det gick fint att fira inomhus också. Gästerna bjöds på småkakor och hembakad tårta som personalen hade bakat. Bert Nilsson stod för underhållningen, han både sjöng och spelade.

Året sommarfest blev mycket uppskattad av de som var med.

Foto: Privat

Foto: privat

Foto: privat