Hög stämning och glada människor under årets marken

Foto: Ida Svensson

Hela staden fylldes med liv när det vankades Tolvskillingsmarken i helgen. På scenen på Lilla torget avlöste akterna varandra, det kittlades i många magar på tivolit och tåget fick köra turer med glada passagerare.

På morgonkvisten ställdes borden fram ett efter ett utanför butikerna och på Stortorget förbereddes karusellerna för dagen. Alla gjorde sig redo för en fullspäckad dag med knallar, marknadskarameller och underhållning av olika slag.

Festligheterna startade traditionsenligt med en parad från Brädholmen, via Kråkerumsbacken och fram till Lilla torget. I sällskap av ett fullsatt tåg som spelade musik ur högtalarna tågade årets marknadsgeneral Christel Lampe och årets konferencier Thomas Björklund upp för backen, framför dem gick platsutvecklaren Mattias Lago med fanan i handen.

Christel Lampe invigde marknaden och Thomas Björklund berättade om allt som väntade under dagen.

Foto: Ida Svensson

Andrew Lindqvist som provade att äta skruvade potatischips på pinne hade sällskap av farmor och farfar på marknaden, Karl och Mariette Lindqvist.

– Vi brukar gå hit om vi är hemma, det ä trevligt när det anordnas något, säger Mariette Lindqvist.

Vid ett av godisstånden står en tre lite ovanliga köpare, två grönklädda män och en hund. En av dem hade målat hela ansiktet med grön färg. Trion är med i hemvärnet, i Kalmar och Kronobergsgruppen.

– Idag är jag en fullt stridsutrustad soldat, säger Victor Blomberg.

Han har sällskap av Mikael Eriksson och hunden Curt.

– Vi är här för att visa upp oss och för att rekrytera, säger Mikael Eriksson.

Det hände mycket runt om i stadskärnan. På den uppbyggda scenen på Lilla torget uppträdde flera artister under dagen. Duran och Mollan hälsade på och Hurley and the Blue Dots spelade vid lunchtid. Scenen fungerade också toppen till barnteater och lite senare på eftermiddagen skulle Oskarshamns Concert Band, Carl Jörneklint och Vemodet och Fake med gästartister spela.

Foto: Ida Svensson