Ett nytt inbrott på Terrassvägen i Oskarshamn har anmälts till polisen.

Ur ett källarförråd i ett flerfamiljshus har följande stulits: hybridcykel herr, en utombords båtmotor på två hästkrafter, tre cykelpumpar och en bilratt i trä.

Tjuven bröt sig in i förrådet under måndagskvällen eller under natten till tisdag.