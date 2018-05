Hyrorna är satta för Mejeriplan

Foto: Alice Göransson

Hyresgästföreningen och Byggebo är överens om hyrorna på Mejeriplan. Hyrorna spänner mellan 4 700 och 10 800 kronor.

Bygget vid mejeriplan är det ingen i Oskarshamn som kunnat missa. Bygget vid mejeriplan går enligt planerna. Just nu har de börjat invändigt på både plan ett och två som ska bli hälsocentral och tandläkarmottagning.

Det ska bli 57 stycken nya lägenheter samt hälsocentral och tandläkarmottagning på vad som tidigare var en parkeringsplats mitt i centrum. Bygget har enligt Hansa Byggs platschef Daniel Melzen gått enligt plan utan några större hinder.

– Det har knappast varit några större utmaningar. Om det har varit något som hindrat oss har det varit vädret. Vi har inte kunnat köra kvarnen när det har blåst för mycket. Det var även lite segt när all snö gömde allt. Då fick vi skotta i två timmar först innan vi kunde börja arbeta, säger Daniel Melzen.

Just nu är det betonglagring och bygge av innerväggar som gäller. Exakt datum för när hyresgästerna får flytta in är fortfarande under diskussion.

Vad som däremot är bestämt är hyrorna. De 57 lägenheterna kommer vara allt från ettor till fyror. I beräkningen av hyrorna finns det fler parametrar än antalet kvadratmeter. Läget i huset och tillgång till terrass eller balkong påverkar också hyrorna.

Ettorna kommer kosta ungefär 4 700 kronor i månaden. Tvåorna kostar 6 000-6 800 kronor. Treorna har den största spännvidden på hyrorna där den billigaste kommer kosta 7 300 kronor och den dyraste 8 800 kronor. De största lägenheterna, fyrorna, betingar en månadshyra på 10 100-10 800 kronor.