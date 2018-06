Foto: Alice Göransson

Under sommaren ges det varje vardag en guidning i Döderhultarmuseet i Oskarshamn. Antalet besökare har minskat kraftigt med åren, något som museipedagogen Rosita Ottosson Leivo tycker är beklagligt.

Axel Robert Petersson, mer känd som Döderhultarn, är en av Sveriges mest kända träskulptörer. Han föddes 1868 i Döderhults socken och det var därefter han fick sitt namn. På Döderhultarmuseet i Oskarshamn ges det varje vardag en gratis guidning för att visa den unika samlingen med mer än 200 stycken av hans skulpturer.

– Jag berättar om Döderhultarns liv från födsel till döden kan man säga. Jag visar även alla skulpturer som bland annat är avbildningar av kända oskarshamnare, säger museipedagogen Rosita Ottosson Leivo.

Döderhultarns skulpturer finns förutom på Döderhultarmuseet hos privatpersoner, i USA och på Flygvapenmuseet i Linköping.

– Hans skulpturer finns på Flygvapenmuseet då han betalade med några skulpturer en gång när han ville flyga, säger Rosita Ottosson Leivo.

Foto: Alice Göransson

”Detta får inte försvinna, det är så oerhört viktigt”– Rosita Ottosson Leivo.

Antalet besökare till Döderhultarmuseet har tyvärr minskat kraftigt med åren. Under 1993 när utställningen ”Ta i trä” anordnades hade museet hela 20 000 besökare under sommaren. Förra året hade museet cirka 4 500 besökare under maj till augustimånad.

– Det handlar nog om olika generationer, i dag vet tyvärr inte alla vem Döderhultarn är. När jag började jobba för 30 år sedan vällde det in besökare till museet.

– Detta får inte försvinna, det är så oerhört viktigt, säger Rosita Ottosson Leivo.