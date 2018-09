IFK Oskarshamns tjejer gör en insats för miljön

Foto: Ellinor Eke-Göransson

Regnet stoppade inte IFK Oskarshamns tjejer från att göra en god gärning för miljön. ”Strandens dag” anordnas för femte året i rad och det är över 2000 ungdomar i hela landet som gör en gemensam insats för våra hav och sjöar under helgen.

Strandens dag är ett samarbete mellan Pantamera och Städa Sverige, som tillsammans går under fanan #Städamera. Under Strandens dag förra året samlade ungdomarna i Sverige in hela 25 ton skräp.

Foto: Ellinor Eke-Göransson

– Det blir en tankeställare för ungdomarna över vad som slängs ute i naturen. Vi kör en liten miniutbildning där vi pratar kring hur lång tid det tar för naturen att bryta ner olika saker, säger Robert Karlsson, tränare IFK Oskarshamn.

Det är omkring 100 idrottsföreningar som är delaktiga i projektet varav tre stycken i Oskarshamn. Deras insatser för miljön ger i sin tur ett bidrag från Städa Sverige.

– Vi använder pengarna till cuper och annat roligt. Det är blir en bra lagkänsla och vi gör skillnad för miljön samtidigt, det blir väldigt kul, berättar Robert Karlsson.

Foto: Ellinor Eke-Göransson

Johan Sjögren är också tränare för IFK Oskarshamn och menar att det är ett bra och mer rättvist sätt att samla in pengar på.

– Alla har inte samma förutsättningar så när alla får jobba som idag blir det mer rättvist, säger Johan Sjögren.

Julia Gustavsson och Ebba Hultqvist spelar i F-02 och är med och plockar skräp på Strandens dag för tredje året i rad.

– Vi har hittat jättekonstiga saker! Allt ifrån plastpåsar och burkar till stora verktyg och bildäck, säger Ebba Hultqvist.

Det är en regnig dag men de båda är överens om att det blir vad man gör det till.

– Det känns väldigt skönt att man gör något bra för miljön, säger Julia Gustavsson.