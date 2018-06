Ingen gripen för skottlossning

Polisen har ännu inte gripit någon person för skottlossningen som skedde under onsdagsmorgonen i Oskarshamn.

Det var under onsdagsmorgonen som ett flerfamiljshus i Orrängen i Oskarshamn blev beskjutet med flera skott. Polisen rubricerade händelsen som mordförsök och att det var en isolerad händelse. Under onsdagen gick polisen ut med att de sökte efter vittnen som sett en mörk skåpbil på platsen under händelsen.

Robert Loeffel som är presstalesperson i området sydöstra Götaland berättar att polisen ännu inte har gripit någon och att de jobbar vidare med sitt arbete.