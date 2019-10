I lördags pågick jippotävlingen Hjortberget Super-G för att samla in pengar till en ny skidlift. Totalt gav insamlingen cirka 58 000 kronor.

Det meddelade initiativtagare Jonas Andersson på Facebook under söndagen. Förutom tävlingen på Hjortberget så anordnade Pub Munthe After Ski där tio procent av beloppet som kom in mellan klockan 16 och 20 på lördagen gick till den nya skidliften.

Enligt Andersson planerar man redan för ett nytt insamlingsevent.