Insändare trött på digital utanförskap

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

En person har skrivit in till kommunen om att det borde öppnas ett digitalt servicecenter i Oskarshamns kommun. Personen föreslår att personalen på centret skulle kunna vara behjälpliga med att exempelvis söka bostadsbidrag och boka bussar och tåg. Personen skriver att detta center skulle hjälpa främst ”äldre, men även flyktingar och nytillkomna invandrare och andra med dålig datorkunskap”. Personen avslutar sitt mejl med att ”utbildning för alla i datorkunskap bör ges för den miljon som kommunen fått.”

Kommunsekreterare Per Nygren har nu svarat på mejlet. Han skriver att det finns två diskussioner kring digitalt utanförskap just nu och den första är förslaget om att ”tussa ihop gymnasieelever med äldre och nyanlända” i workshopformat vid enstaka tillfällen. Den andra diskussionen som Nygren menar på förs just nu är en dialog med biblioteket om ett koncept som heter Digidel. Förslaget handlar om att inrätta en permanent funktion, förslagsvis på biblioteket. Nygren avslutar sitt svar med att ”dessutom är det så att Servicecenter i Stadshuset och biblioteket redan idag lämnar visst stöd i dessa frågor”.