Johan Mauritzon första framträdande efter partnerns bortgång

Ett år efter partnern Trey Beasleys för tidiga bortgång ställer sig Johan Mauritzon åter på scen. På onsdagen uppträder han tillsammans med Lisa Blixt i Bockara kyrka.

Det blir hans första offentliga framträdanden sedan Trey Beasley drabbades av hjärtstillestånd och gick bort. Men musiken har varit en stor del i Johan Mauritzons sorgeprocess och mynnat ut i bland annat a cappellalåten As the years rolled by, som släpps på digitala kanaler under onsdagen.

Låten har han skrivit tillsammans med Treys syster Kim. Från början hade Kim skrivit några verser kort efter Treys bortgång och som Johan tonsatte.

– När jag läste verserna hörde jag en melodi i mitt huvud, vilket jag aldrig annars brukar göra och dagen efter satte jag mig ner och gjorde klart en tonsättning.

En första version blev klar samma morgon som Trey begravdes och blev en del av ceremonin. Och nu blir den tillgänglig för allmänheten.

Konserten i Bockara kyrka beskriver Johan Mauritzon som en blandning av sånger, från egna låtar till popklassiker, om kärlek, sorg, hopp och tro.

Johan Mauritzon har använt sig av musiken för att ta sig igenom sorgen efter partnern Trey Beasleys bortgång.