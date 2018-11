Kevin får behålla sin personliga assistent

Foto: Mohammed Abdulrahim

Oscarsgymnasiet har fattat ett beslut beträffande den muskelsjuke pojken Kevins Karlssons begäran om att få behålla sin personliga assistent Sonny Karlsson när han påbörjar gymnasiet.

– I måndags fick vi besked om att han får behålla sin assistans, säger Kevins pappa Mathias Karlsson.

Kevin Karlsson, 15, har tillsammans med sina föräldrar i flera månaders tid kämpat för att han ska få behålla sin personliga assistent, fotbollsspelaren Sonny Karlsson, när han påbörjar sina gymnasiestudier till hösten.

Nyheterna har kunnat rapportera att Oscarsgymnasiets ledning har ställt sig avvaktande till Kevins önskan om att få behålla sin assistent, eftersom de, som de uttrycker det, i första hand har velat måna om sin egen personal.

Kevin, som lider av den ovanliga muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi, har dock sagt sig ovillig att fortsätta sina studier om inte Sonny Karlsson anställs av skolan, eftersom hans omsider uppvaknade intresse för skolan är tätt förbunden med hans relation till sin personliga assistent.

Hans föräldrar har även betonat att ett barn med Kevins särskilda behov måste ges särskild prioritet för att hans trygghet och välmående i skolmiljön ska upprätthållas, varför de inte har velat gå med på att Kevins assistent ska bytas ut.

I måndags, ungefär en vecka sedan Kevins föräldrar kunde uppvisa intyg utfärdade av Drottnings Silvias Barn- och ungdomssjukhus regionhabilitering, och BUP Oskarshamn, i vilka läkarna vädjade till Oscarsgymnasiet att låta Kevin behålla sin assistent, kom så skolledningen med ett besked till familjen.

Sonny Karlsson får fortsätta som Kevins assistent. Men det är under förutsättningen att Kevin lovar att han fortsätta sina studier.

Kevins pappa Mathias Karlsson säger att detta i bästa fall markerar slutet på en lång och emotionellt utmattande resa för familjen.

– Sonny var med och berättade för Kevin att han skulle få behålla honom i går kväll. Kevin kan ju ha lite svårt för att visa sina känslor i vanliga fall, men den här gången sken han upp ordentligt. Det var uppenbart att han lättad, precis som vi andra, säger Mathias Karlsson och fortsätter:

– Vi har ju alla svävat i ovisshet under en lång tid, och därför har man liksom stängt av känslorna för att kunna fortsätta att kämpa. Jag hade inte alls ställt in mig på att skolledningen skulle fatta det här beslutet, jag och min fru var beredda på att fortsätta fighten. Men nu är det som att alla känslorna kommer ikapp en. Så man känner sig ganska utmattad just nu, säger Mathias Karlsson.

Enligt Mathias Karlsson är det enda som återstår nu att Sonny Karlsson måste komma överens med Oscarsgymnasiet om sina anställningsvillkor; i övrigt är allting klappat och klart, familjen kan gå vidare med sin vardag. Vilket betyder att Kevin hädanefter kommer att rikta all sin energi mot att komma in Oscarsgymnasiets teknikdesignlinje.

– Vi är så tacksamma för allt stöd vi har fått från allmänheten under den här tiden. Och att vi nu äntligen har fått ett positivt besked, säger Mathias Karlsson.