Kickstart för att fler ska våga satsa på hållbart

Foto: Ida Svensson

Behöver verkligen alla husägare ha en borrmaskin på en hylla i förrådet eller är det bättre att flera delar på en borrmaskin. Cirkulär ekonomi handlar om att skapa ett avfallsfritt samhälle och ett hållbart sätt att leva på.

Just cirkulär ekonomi stod på agendan under en träff på Forum under torsdagen.

Det var samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län som bjöd in tillsammans med Projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer.

Flera företag som börjar sin resa mot en cirkulär ekonomi var på plats för att berätta om sin väg.

– Det är ett tankesätt som vi alla behöver anamma. Idag vill vi sprida kunskap och inspirera, säger Antje Schreyer från Region Kalmar län.

Hon jobbar nära Natalie Hafdelfin, projektledare för cirkulär ekonomi i Kronobergs län.

I höst kommer det bli två utbildningsdagar för företag och andra som vill jobba aktivt för att ställa om till cirkulär ekonomi.

– Vi gör en kraftsamling. Visionen är ett avfallsfritt samhälle där vi återanvänder och återvinner material och resurser, säger Nathalie Hafdelfin.

Cirkulär ekonomi omfattar hela samhället.

– Vi kanske måste tänkta om när vi designar våra produkter och våra affärsmodeller, säger Antje Schreyer.

Fler produkter blir till tjänster. Nathalie Hafdelfin ger ett exempel.

– Istället för att köpa belysningsarmaturer kan man köpa tjänsten ljus.

Det kan innebära att företaget tar tillbaka sin produkt när den inte behövs mer, reparerar den och kanske uppgraderar den och installerar den hos en ny kund.

–Då får själva produkten en längre livscykel.

Industrier som ligger nära varandra kan samarbeta.

– En produkt som är avfall för mig kan vara en råvara för grannen.

Det blir allt vanligare att leasa produkter, ett exempel är en bilpool där fler kan dela på en resurs.

– Det handlar om att tänka om i många perspektiv.

Konsumenter kan ändra sitt beteende.

– Ett sätt är att dela prylar med andra.

För att cirkulär ekonomi ska bli verklighet behövs affärsmodeller som även fungerar ekonomiskt.

Det är många företag som testar.

– Många vet att det är viktigt att ställa om för miljön men det måste också vara lönsamt.

Foto: Ida Svensson

För projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer som var medarrangör handlar det om att säkra företagen för framtiden.

En del är att kunna nå upp till de kraven som kunderna ställer och visa hur man hanterar frågor om hållbarhet.

– Det berör alla oavsett bransch, man kan alltid göra något litet, säger Anna-Karin Svärd, projektledare.

– Det kan vara allt från att ta bort plastmuggarna vid fikabordet till att byta ut vissa delar i sin produkt mot mer miljövänliga alternativ, säger Katharina Hultgren, Atrinova.

– Vi hoppas att många ska få en kick att starta sin hållbarhetsresa, säger Anna-Karin Svärd.