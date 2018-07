Klipphörnet förstördes i branden: ”Riktigt tungt”

Foto: Gustav Röriksson

Samtidigt som lågorna slukade Pub Kråkan totalförstördes frisersalongen Klipphörnet. ”Mitt i allt elände är det mycket kärlek. Många skriver och frågar om de kan hjälpa till”, säger Bedr Suleiman som nu letar efter en ny lokal till sin verksamhet.

Vid 21-tiden i lördags fick Bedr Suleiman reda på att det brann i fastigheten där han drivit Klipphörnet tillsammans med sin sambo, bror och syster i närmare sex år.

– Jag var inte i Oskarshamn just då. Hade jag varit här hade jag kunnat rädda det viktigaste.

När han två timmar senare kom till platsen fick han inte gå in i lokalen. Räddningstjänsten gjorde senare bedömningen att huset inte gick att rädda och lät det brinna ner under kontrollerade former.

– Det såg inte så illa ut till en början. Jag var här till tre, halv fyra på morgonen och hoppades att det skulle gå framåt. Vid sex läste jag att det var kört, säger Bedr Suleiman.

Hur kändes det att få det beskedet?

– Det var riktigt tungt. Det måste ha varit ett av de värsta beskeden jag har fått i mitt liv.

När vi träffar Bedr Suleiman i Kråkerumsbacken på måndagsförmiddagen ligger frisersalongen i spillror.

– Just nu är fokus att hitta en annan lokal. Jag skulle vilja komma igång så fort som möjligt. Jag ska titta på två lokaler i dag.

Han hoppas kunna hitta en annan lokal antingen i Kråkerumsbacken eller i centrum.

– Helst skulle jag vilja vara här i backen.

Många har hört av sig efter branden för att visa sitt stöd, vilket han uppskattar.

– Mitt i allt elände är det mycket kärlek. Många skriver och frågar om de kan hjälpa till. Det är en bekräftelse på hur omtyckt man är.