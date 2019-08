Kommunen vill ha synpunkter på cykelplan

Foto: Amanda Ekblad

Under tisdagseftermiddagen informerade Oskarshamns kommun om deras stora cykelplan. Kommuninvånare fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på planen.

Katarina Skoglycka och Ingmarie Söderblom som är planarkitekter på Planavdelningen stod under tisdagen på Lilla Torget för att informera invånarna om förslaget för en ny cykelplan. Mellan 1 juli och 1 september är cykelplanen på samråd och myndigheter, andra organisationer och kommuner får lämna in synpunkter. Det finns också möjlighet för kommuninvånarna att lämna in synpunkter.

Katarina Skoglycka berättar att tidspannet för cykelplanen är något som skiljer sig från tidigare.

– Det är en plan för att prioritera för vad vi ska göra med cykelvägarna fram till 2030. Förut har prioriteringen varit på några år men nu är första gången som vi tar ett större grepp. Vi ska titta på hela kommunen och orter och se vad vi vill prioritera och göra, säger Katarina Skoglycka.

För de personer som tagit sig till Lilla Torget är det flera som vill veta vilka sträckor som ska prioriteras i förslaget till den nya cykelplanen.

– Det är nio kartor som visar olika sträckor. Både i tätorten Oskarshamn, i Kristdala, Fårbo, Figholm, Skalla och Bockara. Det finns också sträckor som är mellan orterna, säger Katarina Skoglycka.

Målet med nya cykelplanen är att få fler att cykla de korta sträckorna.

– Det är många som tycker något om cykelvägarna. Nu när cykelplanen är ute på samråd vill göra det möjligt att få in synpunkter på det vi har tagit fram. Tanken är att så många som möjligt ska vilja cykla särskilt de här korta resorna, och att man kan ta cykeln på sträckor under 5 kilometer, säger Katarina Skoglycka.

En som besökte Katarina Skoglycka och Ingmarie Söderblom för att få veta mer om cykelplanen var Robert Hjalmarsson. Han har ingen bil och går och cyklar mycket och tycker att cykelvägarna som finns är bra.

– Jag tycker att de sträckorna som jag använder mig av är bra, säger Robert Hjalmarsson.

För den som inte hann besöka planarkitekterna finns det möjlighet återigen 27 augusti i Kulturhuset. Hela förslaget för cykelplanen finns att läsa på kommunens hemsida på adressen www.oskarshamn.se/cykelplan.