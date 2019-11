Konkurrensverket lägger ner utredning kring färjelinje

Foto: Roger Carlsson

Konkurrensverket lägger ner sin utredning kring avtalet mellan Oskarshamns kommun och Ölandsfärjan M/S Solsund.

I våras skrev vi om hur Konkurrensverket hade inlett en utredning om avtalet mellan Oskarshamns kommun och Ölandsfärjan M/S Solsund bröt mot upphandlingslagstiftningen. Frågan var om kommunen hade gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Bakgrunden var att Ölandsfärjan M/S Solsund hade fått nya ägare under våren och att ett fyraårigt avtal hade skrivits under där Oskarshamns kommun bland annat skulle stötta Ölandstrafiken med 315 000 kronor i marknadsföringsbidrag per år.

– Det handlar inte om någon upphandling. Färjetrafiken mellan Oskarshamn och Byxelkrok är ett privat initiativ som har pågått under lång tid. Det enda kommunen gör är att ge verksamheten stöd i form av marknadsföringsbidrag, och det var det som avtalet handlade om. Att vi även med de här nya ägarna kommer ge det här stödet i fyra år framåt, sa Rolf Persson i en kommentar till Nyheterna.

Och nu har alltså Konkurrensverket valt att skriva av ärendet. Verket skriver att man har tagit del av Oskarshamns kommuns redogörelse för omständigheterna vid ingåendet av avtalet samt kopior på avtalet och tidigare avtal avseende utförandet av färjetrafiken och att det inte längre finns någon grund i verkets prioriteringspolicy att fortsätta med utredningen.

Verket understryker dock att beslutet inte innebär att man har tagit ställning till om kommunens agerande är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen utan att ”de utredningsinsatser som är nödvändiga för att kunna konstatera om det eventuellt skett en överträdelse av upphandlingslagstiftningen inte är motiverade sett till möjligheten att nå önskat resultat.”