Krakel Spektakel och regn skapade mysig stämning i Stadsparken

Foto: Erika Werner

Under fredagskvällen visades teaterföreställningen Sipa Lipa Lakritspipa på scenen i Stadsparken. Ola Karlberg och Johanna Norström bjöd på gamla godingar som ”Krakel Spektakel” och ”Herr Gurka, och den unga publiken hängde glatt med i sångerna.

Under fredagskvällen bjöds det på barnteater i Stadsparken. Föreställningen Sipa Lipa Lakritspipa bygger på sånger och dikter av Lennart Hellsing. Skådespelaren Ola Karlberg och pianisten Johanna Nordström spelade och läste sånger och dikter, och fick den unga publiken att både sjunga med och göra rörelser till musiken. Efter en liten stund började regnet strila, och publiken bjöds då in att sitta under tak vid scenen, vilket skapade en väldigt mysig och trevlig stämning.