Kvinnan som lurade till sig nästan 7,8 miljoner kronor får skärpt straff

Foto: Johan NIlsson / TT

Kvinnan som lurade till sig nästan 7,8 miljoner kronor från Oskarshamns kommun får ett längre fängelsestraff när hovrätten ändrar tingsrättens dom.

Det var i januari 2014 som den kommunanställda kvinna blev polisanmäld av kommunen. Utredningen drog ut på tiden men i februari förra året åtalades hon misstänkt för att ha stulit 7,8 miljoner kronor.

I tingsrätten dömdes hon för trolöshet mot huvudman, grovt brott till 1,5 års fängelse. Domen överklagades, åklagaren yrkade på att straffet skulle skärpas och kvinnan yrkade på att hovrätten skulle frikänna henne eller sänka straffet.

Under hovrättsförhandlingen fick rätten ta del av samma bevisning som fördes fram i tingsrätten. Flera förhör spelades upp.

Hovrätten bedömer att det är styrkt att kvinnan olovligen tillgrep kontanter vid 74 tillfällen för sammanlagt nästan 7,8 miljoner kronor. Det hände mellan januari 2011 och oktober 2013. Hon dolde sina handlingar genom bokföringstransaktioner. Pengarna använde kvinnan för att få finansiera till sitt spelmissbruk.

Under förhandlingen ändrades rubriceringen till grov förskingring. För att någon ska dömas för det måste personen ha haft besittning till pengarna under sådana former som krävs för förskingring.

Hovrätten konstaterar, bland annat genom att studera tidigare rättsfall, att kvinnan ska dömas för förskingringsbrott vid 74 tillfällen

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer kvinnan för grov förskingring, ett brott som motsvarar fängelse i 2,5 år. Men fängelsestraffet bestäms till två år.

Eftersom det tog så lång tid från att polisanmälan gjordes i januari 2014 till tingsrättens dom i april 2018 och att kvinnan blev av med sitt jobb hon ett lindrigare straff.