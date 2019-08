Laddade för en fullspäckad teaterhöst

Foto: Ida Svensson

Med teater-afterwork, musikteater och en klassiker i modern tappning hoppas Oskarshamns teaterförening att fler ska upptäcka teatern och scenkonsten.

I våras blev det snabba ryck när den tidigare styrelsen annonserade att det var risk att föreningen skulle läggas ner om ingen tog över rodret. På lite olika sätt fick Hannah Brorsson, Linn Helmner och Per Nygren veta vad som var på gång och bestämde sig för att engagera sig. En ny styrelse med åtta personer bildades och de lyckades få till två föreställningar under våren med kort varsel.

– Det kom mycket folk på båda föreställningarna så vi fick en bra start, säger Linn Helmner.

Inför hösten fanns det lite mer tid att planera och de har satsat på att få till en bredd och locka nya målgrupper som inte brukar gå på teater. Att hitta nya scener och uttrycksformer jobbar de också för.

– Vi brinner allihopa för kulturen och för att använda kulturen och scenkonsten för att på olika sätt nå ut med budskap och väcka tankar, säger Linn Helmner.

Höstens program börjar redan nästa vecka när Kalmarsund Pride drar igång.

– Vi rivstartar och i direkt anslutning till invigningen kommer vi ha en föreställning som heter It's all too beautiful. Den handlar om att växa upp i en småstad som HBTQ-person, säger Hannah Brorsson.

I slutet av veckan blir det en föreställning till. Då blir det också premiär för en teater-afterwork som hålls på Badholmen.

– Det är ett nytt sätt att visa scenkonst på här i Oskarshamn. Kvällen börjar med mat och sedan kommer Bob Hansson med sina finurliga tankar, säger Hannah Brorsson.

Om det faller ut kan det bli fler sådan kvällar framöver.

Den 14 september blir det Shakespeare, då framför Unga Roma föreställningen ”Att bossa en bitch” som är en modernisering och komisk uppgörelse av ”Så tuktas en argbigga”.

Tack vare sponsorer kommer alla gymnasieelever kunna gå gratis på en av föreställningarna, framförallt är det pjäsen i mitten på september som riktar sig till dem. Föreningen har också fått bidrag via Föreningslyftet och Oskarshamns kommun.

– Som det ser ut just nu avslutar vi hösten med en musikteater och det brukar vara populärt i Oskarshamn. Då kommer Svante Thuresson som tolkar Beppe Wolgers visor och texter, säger Hannah Brorsson.

– Då blir det nog en mogen publik som har minnen från 60- och 70-talet. Han skrev flera låtar till Monica Zetterlund, säger Per Nygren.