På torsdag görs det ett nytt försök med politikerkafé, med samtliga åtta partier med.

Denna hålls politikerkaféet på Fredriksbergs herrgård. Efter fika och en kort presentation från samtliga partier kommer en frågestund att hållas.

Frågorna har tagits fram av Hela Sverige Oskarshamn, där landsbygden står i fokus.

Besökare får också ställa frågor. De ska lämnas in i förväg, antingen via mejl till info@hssloskarshamn.se eller på plats under fikastunden.

Moderator är Torsten Carlsson.