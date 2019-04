Lång väntan på sanering av Kyrkfjärden i Påskallavik

Foto: Jimmy Larsson

Nötöfjärden i Påskallavik, i folkmun kallad Kyrkfjärden, innehåller stora mängder kvicksilver och kadmium. Kring millennieskiftet talade mycket för att en sanering skulle bli av, men två decennier senare ligger tungmetallerna fortfarande kvar i fjärden.

Vårsolen skiner över Kyrkfjärden och får vattnet i den uppdämda havsviken att glittra. Det ser ut som ett helt vanligt vattendrag, men under ytan döljer sig restprodukter från papperstillverkning förorenade med kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller.

På 1990-talet och en bit in på 2000-talet fanns ett stort engagemang för en sanering av Kyrkfjärden. Några miljövänner bildade föreningen Rädda Kyrkfjärden, det samlades in över 900 namnunderskrifter, flera utredningar gjordes och dåvarande miljöministern Kjell Larsson kom på besök.

Ordförande i föreningen Rädda Kyrkfjärden var Karl-Erik Ljung, som bland annat skrev till ministrar, riksdagsledamöter och myndigheter för att uppmärksamma dem på de gamla miljösynderna i Påskallavik. Till och med kungen fick ett brev.

”Jag vill be Ers Majestät om hjälp åt oss här i Påskallavik (Oskarshamns kommun) med ett svårt miljöproblem”, inledde Karl-Erik Ljung brevet, som fick ett kortfattat svar från en hovmarskalk:

”Av principiella skäl har Konungen tyvärr ej möjlighet att hjälpa Er. Brevet har därför vidarebefordrats till Naturvårdsverket.”

Foto: Jimmy Larsson

När Karl-Erik Ljung avled i början av 2000-talet falnade glöden i Påskallavik.

– Karl-Erik var den drivande kraften, säger Påskallaviksbon Roland Bladh.

Roland Bladh, som var en av de engagerade i föreningen, har tagit vara på tidningsurklipp, brev, utredningar och andra dokument om Kyrkfjärden som Karl-Erik Ljung lämnade efter sig. Materialet fyller fyra pärmar.

År 2000 var Kyrkfjärden det sjunde mest prioriterade saneringsobjektet i Kalmar län. Endast Jungnerholmarna, Örserumsviken, Oskarshamns hamn, Rasslebygd, Svartsjöarna och Ruda rankades högre av länsstyrelsen.

De flesta av objekten på länsstyrelsens lista har nu sanerats, men i Kyrkfjärden ligger tungmetallerna kvar. Enligt en beräkning som länsstyrelsen lät göra 2011 innehåller fjärden cirka 40 kilo kvicksilver och 200 kilo kadmium. Där finns också stora mängder koppar, kobolt, bly och zink.

– Det har inte hänt någonting med Kyrkfjärden på 25 år, säger Roland Bladh som tycker att det är hög tid för en sanering.

– I och med att risken är bedömd som stor kan man inte bara tiga ihjäl det här.

Foto: Jimmy Larsson

Han undrar om tystnaden beror på att Oskarshamns kommun under två års tid i början av 1980-talet stod som ägare till Emsfors bruk, som under mer än 60 år släppte ut sulfitlut och fiberslam till Kyrkfjärden via Emmekalvebäcken.

– Oskarshamns kommun köpte på sig Emsfors bruk, och då köpte kommunen även på sig ansvaret.

Roland Bladh är tveksam till att den yngre generationen i Påskallavik har kännedom om föroreningarna i Kyrkfjärden.

– 25 år är en lång tid. Kanske är det många som inte ens vet vad som finns under vattenytan.