Larm om skogsbrand avblåst – Elden inringad

Skogsbranden i Kristdala är under kontroll.

Ett larm om en brand utanför Kristdala inkom till räddningstjänsten runt klockan 14:40 på tisdagseftermiddagen. Det var en privatperson som larmade om branden. Larmet gällde en skogsbrand i Sulegång Slätefloe vid gölen Darren. Brandområdet var mellan naturreservatet Bockmålen och Baggetorp.

Ett område på tre hektar kunde ringas in och branden var under tisdagskvällen under kontroll. För att ha fortsatt kontroll på läget fanns det tio brandmän kvar på platsen för att bevaka elden under natten.

Branden var den skogsbrand som startade tidigare i veckan och som nu blossade upp igen.