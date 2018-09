Lernia utbildar nyanlända kvinnor mot industrin: ”Finns en efterfrågan”

Foto: Andreas Bendroth

Sedan i våras pågår landets första industriella arbetsmarknadsutbildning för nyanlända kvinnor i Oskarshamn. Lernia leder utbildningen som ska leda raka vägen ut i arbetslivet.

– Vi har alla förutsättningar att lyckas med detta i vår industritunga region. Nu är det dags att kvinnorna kliver fram, säger Ina Tzacheva på Lernia som är initiativtagare till utbildningen.

Från börjar var tolv kvinnor med i utbildningen. Av dem har två stycken redan fått jobb, medan fyra har valt att studera vidare mot universitetet. Resten, sex stycken, är kvar på utbildningen och studerar mot att bli CNC-operatörer eller maskinprogrammerare.

Utbildningen är på ungefär ett år, men det är individuellt hur lång tid det kan ta enligt Tzacheva.

– För en del kanske det tar lite längre tid då de behöver mer stöttning när det kommer till språket, medan andra behöver kortare tid på sig. Man behöver ha i beaktande också att här finns det kvinnor som kanske inte alls har jobbat i sitt hemland. Och då behöver vi få in hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige? Hur är arbetslivet här? Vad gör man på en arbetsplats? Den utbildningen de får här blir därför så mycket bredare än en helt vanlig industriutbildning.

Foto: Andreas Bendroth

Lernia har tätt samarbete med arbetsförmedlingen och utbildar bara inom sådant som arbetsgivarna efterfrågar och där det idag råder kompetensbrist. På Lernia i Oskarshamn utbildar man inom två olika grenar, industri och fordon, där CNC och svetsning är de två utbildningarna inom industri och plåtskada och lackering de två utbildningarna inom fordon.

Den mycket låga arbetslösheten bland inrikes födda gör att det i dagsläget är framförallt nyanlända som går Lernias utbildningar och att i den kompetensbrist som nu råder även få fram kvinnor är viktigt anser Lucas Lodge på Arbetsförmedlingen som arbetar med rekrytering ut mot företagen.

– Att specifikt utbilda nyanlända kvinnor mot industrin är inget vi har hittat på för att det ska vara politiskt korrekt utan för att det finns en efterfrågan bland arbetsgivarna. De vill se fler kvinnliga anställda då det finns fakta som visar på att fler kvinnor inom industrin leder till ett bättre arbetsklimat och en bättre effektivitet.

Foto: Andreas Bendroth

Tanken är att man successivt ska få in fler kvinnor på utbildningen. Ina Tzacheva berättar om att hon via arbetsförmedlingen har bjudit in 20 nyanlända kvinnor till ett studiebesök på Lernia i Vimmerby.

– Kanske att det kan ge oss ytterligare ett tiotal kvinnliga elever, säger Ina som inte vill se att nyanlända kvinnor fastnar hemma.

– Jag är själv invandrare och det enda sättet man som invandrare kan tacka Sverige för att man har fått komma hit är genom att jobba och betala skatt. Jag hoppas att det i framtiden är många kvinnor som kommer hitta till oss, många som får jobb. För får de jobb så blir de starka, är de starka så får de självförtroende och har de självförtroende kan de nå hur långt som helst.