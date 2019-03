Majoriteten satsar på fler förskoleavdelningar och digitala investeringar

Foto: Andreas Bendroth

På torsdagen presenterade majoriteten i bildningsnämnden sitt förslag till investeringsbudget för den kommande mandatperioden. Det man satsar på framförallt är utbyggnad av Kristineängs förskola och digitala investeringar, främst i form av nya datorer.

Totalt handlar det om investeringar på 118 miljoner inom förskola, skola, fritid och kultur. Presentationen av föreslagna investeringar kommer bara några dagar efter att bildningsförvaltningen gick ut med ett rejält sparpaket på 11 miljoner kronor, men då handlade det om själva verksamheten.

– Det här handlar istället om engångskostnader där vi investerar pengar i fysiska objekt. Det är något helt annat, förklarar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Och att flytta över pengar från investering till verksamhet är inte aktuellt.

– Det skulle inte förändra någonting då det är engångskostnader som sagt.

Investeringar som föreslås närmast, alltså redan i år, är en efterlängtad utbyggnation av Vallhallaskolans matsal och en ny biblioteksbuss, eller kulturbuss som man nu väljer att kalla det.

– Tanken är att kulturbussen ska vara på plats och börja rulla till hösten.

Att man har döpt om den till kulturbuss är för att man förutom biblioteksservice även vill kunna erbjuda annat, som sagostunder eller författarbesök. Men det är inget som ingår i budgeten.

– Nej, investeringsbudgeten berör bara själva fordonet, bussen, men den har en annan utformning än den gamla vilket gör att den går att komplettera med annat än bara biblioteksverksamhet.

Under 2019 kommer också BE-GE hockeycenter få en ny ljudanläggning. Nyheterna skrev så sent som för en vecka sedan att det har varit klagomål på ljudnivån i ishallen sedan den gamla anläggningen slutade fungera i höstas och man fick ta in en tillfällig ljudanläggning och placera den mitt bland publiken.

– Den här kommer precis som den gamla att sitta i taket och täcka hela anläggningen och ge ett bra fungerande ljud överallt, konstaterar Sejnehed.

En investering som kommer ske 2019, men även löpande över hela mandatperioden är investeringar i digitala verktyg i skolan, totalt cirka 35 miljoner kronor, där den största summan kommer gå till nya datorer både för lärare och för elever.

– Skolverket ställer högre och högre krav när det kommer till de digitala verktygen, till och med vilken tum datorskärmarna ska ha. Den tekniska utvecklingen går snabbt och vi måste hänga med.

Övrig investering i skolan berör framförallt Oscarsgymnasiet. Det handlar om ny utrustning till industritekniska programmet och en ny lastbil till fordons- och transportprogrammet under 2020, men också renovering av den yttre skolmiljön där många korridorer är nedslitna.

– Vi har även ventilation som behöver bytas ut och där vi tar korridor för korridor.

Totalt nio miljoner kronor.

Värt att nämna är också Rödsleskolan som under 2019 och 2020 föreslås få en ny skolhälsovårdsbyggnad med nya lokaler för elevhälsa och expedition. Kristineängs förskola som under 2021 och 2022 föreslås byggas ut med två helt nya avdelningar. Plus en till avdelning, Citronfjärilen, som ska flytta från Stångeborgs förskola som den tillhör idag.

Totalt finns det ett behov av tio nya förskoleavdelningar fram till 2024, men det är inget som syns i investeringsbudgeten. Dock finns det andra planer berättar Sejnehed.

– Det som har varit uppe till diskussion är att bygga en helt ny förskola, men där kommunen kanske inte står som byggherre, utan bara hyr in sig. Man håller på att kolla var en sådan eventuellt skulle kunna byggas och det man har talat om är Döderhultsområdet.

Enligt Sejnehed kan en ny förskola tillsammans med utbyggnaden av Kristineäng räcka för att fylla hela behovet.