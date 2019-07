Maneo Moody släpper EP

Foto: Pressbild

Oskarshamnsduon Maneo Moody släpper den 19 juli sin första EP.

Under fredagen gav Maneo Moody ut sin första EP som heter From a different Life. Maneo Moody består av Viktor Nilsson och Mats Petersson som träffades när båda studerade Estet på gymnasiet i Oskarshamn.

Sedan 2012 har Singersongwriterduon gjort musik tillsammans och de har tidigare släppt fyra singlar, två på svenska och två på engelska. På den nya plattan From a different Life som består av totalt fem låtar väljer duon också att blanda låtar där de sjunger på engelska och på svenska. Duon har beskrivit att en av anledningarna till att de började sjunga på svenska och inte bara engelska var att det kändes mer angeläget. I ett pressmeddelande skriver duon att deras främsta måttstock vid musikskapandet är deras egna. Kort sagt; kan man själv stå för och dessutom tycka om det som kommer ut, då är man på rätt väg.

Maneo Moody har tidigare samarbetat och spelat med artister som Dan Hylander, Mollie Lindén och Richard Söderberg.