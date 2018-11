Många skador i länets skogar – granbarkborren nästa hot

Den heta sommaren gav många brand- och torkskador i länets skogar.

Foto: Mikael Olsson

Under LRF:s event på folkhögskolan visade Länsförsäkringar statistik över skador på skogen i Kalmar län. Fram till början av november hade försäkringsbolaget fått in 39 anmälningar om skogsbrandsskador, vilket kan jämföras med 7 anmälningar under hela förra året. Torkskadorna är också betydligt fler i år – 173 jämfört med 17 förra året.

– 173 torkskador kommer det inte att stanna vid, sa Mikael Gunnarsson, försäkringsrådgivare.

– Det kommer in nya skador varje vecka i stort sett, sa Fredrik Sjöholm, skadereglerare.

Antalet anmälda insektsskador har inte ökat lika mycket, men framöver väntas granbarkborren ställa till med stora problem i skogarna, något som även Ove Arnesson från Skogsstyrelsen höjde ett varningens finger för.

– Vi har Sveriges tuffaste situation när det gäller granbarkborre, sa Ove Arnesson och gav ett råd till skogsägarna:

– Det ni kan göra inför nästa år är att titta hur det ser ut i era marker. Vänta inte till maj nästa år med att göra en avverkningsanmälan, utan gör en avverkningsanmälan nu.