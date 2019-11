Matbutik på liten ort

Det pågår ett projekt som handlar om att etablera obemannade matbutiker på små orter. Just nu handlar det om Bockara och Misterhult.

I projektet ingår en studie där projektledaren ser över behovet av en dagligvaruhandel men även invånarnas respons och tankar kring detta. Under november månad finns en enkät för invånare inom tre mils radie att fylla i, och redan efter ett dygn har 150 personer fyllt i enkäten. Responsen är hittills positiv.

Foto: Auto_mat

– Detta är så spännande, säger Annica Gunnarsson, projektledare och ordförande i föreningen ”Hela Sverige ska leva/Oskarshamn”, som står bakom projektet.

Idén kom 2017 när Annica var på en konferens. Det kom en man från västkusten som hade erfarenheter av en sådan här slags matbutik. Efter det diskuterades möjligheten med något liknande på olika små orter i Oskarshamns kommun.

– Bockara har inte haft någon dagligvaruhandel på många år, säger Annica Gunnarsson. Där kan det finnas ett stort behov och något som skulle lyfta orten och kunna utveckla den framåt. Samma gäller Misterhult.

Det finns olika koncept att välja mellan och Annica Gunnarsson jobbar med att jämföra och se vilket koncept som skulle kunna passa bäst.

– Jag håller nu på med att sammanställa ett underlag och undersöker behov, lämplig placering och möjlig etablering. Samt vilket av koncepten vi i så fall skulle välja.

I en sådan här obemannad dagligvaruhandel kommer det finnas ett utbud på cirka 500 varor. Det kommer bland annat finnas mejeriprodukter, frukt, bröd och godis. Man loggar in via en app eller via sitt bank-id som sedan gör det möjligt att låsa upp dörren till butiken. Det kommer att vara butiksscanning eller en scanningskassa. Butiken har kameraövervakning för att det ska vara en trygg plats och för att minimera stölder. Man betalar via appen eller med sitt vanliga betalkort. I butiken kommer inte säljas tobak, snus eller cigaretter.

– Detta känns bra och jag hoppas att studien som pågår just nu ska ge ett bra resultat, säger Annica Gunnarsson.

Ett av kraven för att få ha en sådan här obemannad dagligvaruhandel är att det ska finnas 1000 invånare inom 15 kilometers radie. Vilket Bockara och Misterhult uppfyller.

– Dessa butiker skulle göra stor skillnad för dessa orter, säger Annica Gunnarsson.

Förutom butik så är tanken även att det ska finnas olika former av service, exempelvis paketutlämning, samhällsinformation, kopieringsmaskiner och tillgång till datorer. Kanske eventuellt även ett café.

– Vi vill ha fler invånare i kommunen och vi behöver öka i alla delar, även på små orter och då är detta en hjälp, säger Annica Gunnarsson. Men framförallt ett stort lyft för de som redan bor där.