Möt skogsbrandens hjältar

Foto: Amanda Ekblad

Sedan i söndags har räddningstjänsten försökt att kontrollera skogsbranden i Mellingerum. Under onsdagskvällen meddelande räddningstjänsten att branden är under kontroll.

Under onsdagen var det ett 30 tal personer som i den 25-gradiga värmen hjälptes åt med att släcka och få kontroll på skogsbranden i Mellingerum norr om Kristdala.

Henrik Karlsson från Hemvärnet berättar att det är första gången som han är med och hjälper till med att släcka en skogsbrand. När han får frågan varför han valt att ställa upp är det för han tycker att det är en självklarhet.

– Det behövdes helt enkelt, säger Henrik Karlsson.

Robert Elmstedt är också med i Hemvärnet och han berättar om varför just Hemvärnet passar bra att hjälpa till vid skogsbrand.

– Vi är duktiga på att röra oss i terrängen och många är erfarna av att släcka bränder, säger Robert Elmstedt.

Han berättar att arbetet med att hitta frivilliga som kan ställa upp har varit lite svårt men att de har fått ihop så många så att de löser arbetet.

Det är många träd som faller i samband med branden och därför så är säkerheten viktig och de som arbetar jobbar minst två och två.

Foto: Amanda Ekblad

Förutom flera styrkor från räddningstjänsten i länet som har jobbat under dagarna med att släcka bränderna har även Sits insatsstyrka hjälpt till. Sits är ett företag som utbildar skogsbrandmän i Sverige. Ett tiotal från Sits har varit med och hjälpt till vid skogsbranden. Tobias Rudebäck är en av dessa skogsbrandmän och han berättar hur stödet från allmänheten har varit.

– Det märks att de är glada att vi är här, vi blev serverade våfflor i går och sådant är guld värt då får vi mycket mer energi, säger Tobias Rudebäck.

Viola och Elisabeth Lindhagen var två av de boende i området som under måndagskvällen serverade våfflor till arbetarna.

Jan Karlsson som är ledningsstöd på räddningstjänsten berättar om hur arbetet har gått under onsdagsförmiddagen. Han berättade då att de hade lyckats ringa in ett säkerhetsområde men att det fortfarande fanns zoner som var svåra.

– Det finns ett par små områden där vi fortfarande har problem och då vi fortfarande har de här områdena så kan jag inte säga att vi har branden under kontroll, säger Jan Karlsson.

Ett av problemen de hade var att vattnet måste sprutas ner en bit i marken men det hade varit svårt på grund av att det låg träd på marken. En skotare, det vill säga en maskin som lastar virke kom under onsdagseftermiddagen för att plocka upp de träd som har ramlat ner på marken.

Under onsdagseftermiddagen strax efter halv fem meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll och att målsättningen är att de ska lämna över marken till markägaren under fredagen.