Musik- och fordonskvällar i Kristdala - premiär på torsdag

Foto: Ingemar Karlsson

Nu på torsdag den 5 juli är det premiär för den första av sommarens fyra musik- & fordonskvällar på torget i Kristdala. Först ut att spela är det lokala rockabillybandet The Valley-Cats och de kommande torsdagarna kan man bland annat se The Southbounds, Murphy's Law och Chris & The Goosebumps. Förutom musikunderhållning så är det fordonsträff för alla som har en veteranbil, moped, motorcykel eller traktor att ställa ut. Under kvällen får publiken rösta fram kvällens trevligaste fordon och både ägare och en av de som röstar vinner varsitt pris. Det kommer även finnas kaffeservering med hembakat och grillad korv och för barnen finns det en hoppborg.