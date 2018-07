På söndag arrangeras en musikalkonsert i Oskarshamns kyrka med John Martin Bengtsson, som slog igenom som Peter Jöbacks ersättare i The Phantom of the Opera i Stockholm, och Frida Modén Treichl som nyligen spelat huvudrollen i Chess i Kristianstad och Fun Home på Stadsteatern i Stockholm. Medverkar gör även barn och ungdomar från Lovewells musikalkurser. Kapellmästare är Nils-Petter Ankarblom.