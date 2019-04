My Helmner släpper ny musik

Foto: AAVA ANTTINEN

My Helmner är aktuell med en ny singel under artistnamnet OhHeyMy.

Den 29 mars släpptes singeln ”Pressing rewind” som handlar om att vara kär, känna sig ungdomlig och fri.

– Jag skrev låten ihop med Joakim Åhlund från Teddybears och min kompanjon Johannes Andersson från Kristdala, säger My Helmner som själv kommer från Oskarshamn men numera är bosatt i Upplands Väsby.

– Det fungerade jättebra att jobba med Joakim Åhlund. Jag har skrivit lite mer med honom sedan dess.

My Helmner var tidigare sångerska i banden Indevotion och MY men satsar nu på en solokarriär under artistnamnet OhHeyMy.

– Indevotion hade tioårsjubileum förra året. Vi kände oss redo att testa något nytt.

Efter några år med intensivt resande mellan Sverige och Storbritannien, där hon är signad av Sony UK, vill My Helmner presentera sin musik bredare även på hemmaplan.

– Nu vill jag få med Sverige lite mer. Jag tror att låten passar Sverige.

Ytterligare tre låtar kommer att släppas under våren och sommaren. Planen är även att åka ut och spela live i sommar.

– Jag är väldigt sugen på det. Jag älskar liveshower, säger My Helmner som hoppas att hennes gamla hemstad kommer att ingå i turnéplanen.

– Jag vill alltid komma tillbaka till Oskarshamn, där jag har familj och vänner, och visa vad jag jobbar med.