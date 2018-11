Nils tar inga risker med influensan

Influensasäsongen är i antågande. Och med den rekommenderas riskgrupper att vaccinera sig. – Med vaccin minskar du risken att drabbas själv och risken att sprida influensan, säger Pascal Quaedvlieg, läkare på Cityläkarna i Oskarshamn.

Landstinget inleder sina vaccineringar under onsdagen och erbjuder sedan vaccinering för dem som vill under samtliga onsdagar i november. På Cityläkarna har man valt att erbjuda vaccineringen dagligen, under större delen av öppettiden.

– Vi vill minska trösklarna för folk som överväger att ta sprutan, säger Quaedvlieg.

Den som övervunnit sin rädsla för att gå till läkare eller att ta sprutor ska inte missa vaccineringen på grund av en stängd dörr resonerar han.

Under februari togs beslut vilket typ av vaccin som skulle utvecklas. Årets vaccin är motståndskraftigt mot fyra olika sorters stammar av influensavirus till skillnad från tidigare år som endast skyddat mot en stam.

Efter svininfluensavaccineringen där ett flertal personer drabbades av narkolepsi finns en diskussion kring vaccineringars nytta kontra skada. För influensavaccinering ser Pascal Quaedvlieg egentligen bara en risk för dem som är kraftigt allergiska mot ägg då vaccinet utvecklas ur ägg och det kan finnas rester av äggproteinet kvar. Äggallergiker bör fråga läkaren om man ska ta sprutan eller inte.

– Risken för gemene man att drabbas av allvarliga biverkningar är försumbar i jämförelse med att drabbas av en allvarlig influensa.

Däremot ska den som tar sprutan inte vara förvånad om man upplever rodnad, ömhet eller förkylningskänslor i en dag eller två efter sprutan. Det är bara immunsystemet som reagerar på vaccinet och bygger upp ett framtida skydd.

Nils Johansson är en av närmare ett hundratal oskarshamnare som hittills tagit sprutan hos Cityläkarna.

– Jag tar alltid sprutan. När jag kommer hem ska jag skicka hit frun också, säger han.

Sjuksköterskan Agneta Bredhammar gav Nils vaccinationssprutan.

– Det är viktigt att prata med patienten hela tiden. Ett sätt att avdramatisera situationen, ta bort fokus från sprutan och få patienten att slappna av, säger hon.

Vaccinering är gratis för riskgrupper medan övriga som vill ta sprutan får betala 160 kronor.