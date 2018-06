Nio från Oskarshamns kommun till Almedalen

Foto: Henrik Montgomery/TT

På söndag inleds den årliga Almedalsveckan i Visby och Oskarshamns kommun deltar även i år, så även äventyraren Glenn Mattsing.

Det blir totalt nio personer, både politiker och tjänstemän, som åker till Almedalsveckan i Visby för att representera Oskarshamns kommun. Det är kommunalrådet Andreas Erlandsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Wretlund (S), planarkitekten Ingmarie Söderblom, samhällsbyggnadschefen Lena Saksi, socialchefen Anna Lindquist, förvaltningschefen Mats Johansson, utvecklingschef Lars Ljung, tf näringslivschefen Johanna Wihl och marknadschef Ted Lindquist som kommer att vara på plats.

De kommer bland annat att delta under två seminarium ombord på kärnbränslefartyget M/S Sigrid under tisdagen den 3:e juli. Ett kring investeringar och industrikommunernas attraktionsbyggande samt ett om kompetensutveckling för 3D-printing. Utöver nämnda seminarier deltar Oskarshamns representanter även i ett antal olika kostnadsfria seminarier inom olika områden i det officiella Almedalenkalendariet. Under vistelsen ska även Andreas Erlandsson ha ett möte med Scanias VD Henrik Henriksson samt Region Gotlands och Destination Gotlands ledning.

En annan Oskarshamnsbördig deltagare under Almedalsveckan är äventyraren Glenn Mattsing. Han ska segla med sin flotte byggd av skräp från Oskarshamn under fredagseftermiddagen. I Almedalen kommer han sedan att hålla ett seminarium om vad man kan göra med all plast och skräp.

Innan de lämnar land för att bege sig mot Visby ska de först ta emot en film från förskolan Humlan i Oskarshamn som barnen gjort om ett av de globala målen. Filmen ska sedan överlämnas till miljöminister Karolina Skog under tisdagsförmiddagen den 3 juli.

– Det är fint väder så det känns jättebra inför avfärden från Brädholmen till Visby. Vi får hoppas att vindarna är med oss, säger Glenn Mattsing.