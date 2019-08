Nya skolskjutsscheman skickas ut

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Tidigare i somras fick flera elever i Fårbo och Figeholm felaktiga scheman hemskickade. Oskarshamns kommun väljer därför att skicka ut alla elevers scheman på nytt.

Niclas Lundström på Bildningsförvaltningen berättar att de nya scheman som skickats har visat sig stämma till stor del.

– I stort är det rätt, sen är det mindre justeringar. Det kan vara till exempel att någon har angett att de enbart ska åka varannan vecka och barnen har fått ett schema där det står varje vecka. Vissa föräldrar har ändrat sina behov också, i våras kanske man trodde att sitt barn skulle gå på fritids sen är det inte så, därför ber man om att få skolskjuts, säger Niclas Lundström.

De korrigeringar som görs kommer att skickas ut via mejl till föräldrarna. På kommunens hemsida skickades ett meddelande ut under onsdagen att enstaka elever kan få sitt schema under vecka 34. Men Niclas Lundström berättar att det mer var en försäkran och att alla borde ha sina scheman innan skolstarten.

– De sista schemana skickades ut i onsdags eftermiddag. Det är mer en försäkran att med postgången kan scheman bli sena. Jag är nästan övertygad om att alla elever får schemat absolut senast under denna fredag hem i brevlådan.

Niclas Lundström berättar att kommunen hade förhoppningen om att kunna skicka ut scheman tidigare men eftersom att det var många fel i det första utskicket krävdes mycket justeringar.

– Senaste åren har de skickats så här sent och det var väl vår förhoppning att vi i år skulle kunna skicka det tidigare. Det var därför vi skickade ut det tidigare under sommaren men i och med att det var så mycket fel har vi valt att skicka ut samtliga igen så att igen undrar om det var fel eller inte. Men det är något som vi drar lärdom av och vi önskar att scheman kommer ut tidigare och att det är rätt, det är ambitionen, säger Niclas Lundström.

Förutom att föräldrar hör av sig om saker som blivit fel hjälper även chaufförerna till med det.

– Chaufförerna som kör skolskjuts för oss är väldigt duktiga på att kommunicera med föräldrarna och barnen. De har kört i ett par år så att de kan väldigt mycket om eleverna som de hämtar upp så att de har också berättat där det varit fel. På det sättet känns det jättetryggt för då har chaufförerna stor lokalkännedom och vet mycket om elever som de kör. Det skapar en trygg färd.