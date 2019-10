OhHeyMy släpper personlig låt

Foto: Roger Carlsson

My Helmners nya singel kom till i en mörk studio i en förort till London.

Den Oskarshamnsbördiga artisten släpper singeln ”Drugs” under artistnamnet OhHeyMy den 1 november. Singeln, som är hennes tredje under 2019, är resultatet av ett samarbete med den danska artisten Geek.

”Drugs” beskrivs som en väldigt personlig låt som beskriver en relation där antidepressiva och sjukdom blivit ett tredje hjul.

– Den skrevs på en timme under en natt i en mörk studio i en förort till London tillsammans med vännen/producenten Seb. GEEK har sedan kommit in och gjort en fantastisk fin produktion på den som är quirky, fräsch och helt i linje med det jag vill göra konstnärligt, säger My Helmner i ett pressmeddelande.