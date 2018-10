OKG-sälen infångad och utsläppt i havet

Foto: OKG

Efter en lyckad räddningsaktion kunde OKG-sälen släppas ut i havet på torsdagseftermiddagen.

Förra veckan tog sig en säl in i OKG:s kylvattendamm via vattenintaget på 18 meters djup. I väntan på att återvända till sitt rätta element har sälen stödmatats av kärnkraftverkets personal.

På torsdagseftermiddagen meddelade OKG på sin Facebooksida att man hade lyckats fånga in sälen och släppa ut den i havet igen. Jonas Käll som var med under räddningsaktionen berättade att det hela gick fantastiskt bra och mycket snabbare än man trott. Personal från Sveriges lantbruksuniversitet fanns också på plats för att se till att sälen mådde bra under hela processen.