Oskarshamns fågelklubb hotas av nedläggning

Foto: Amanda Ekblad

Oskarshamns fågelklubb har efter ett misstag med en försent inlämnad faktura efter slutredovisning fått avdrag på bidrag.

Oskarshamns fågelklubb har funnits sedan 40 år tillbaka och jobbar bland annat med att sköta om området vid Målsjön utanför Kristdala. Vid Målsjön har föreningen i fjol rustat upp en linbastu och ängslada. Pengarna till projektet har föreningen sökt från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet och Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.

– Det är två unika byggnader som vi har räddat för eftervärlden, berättar Jan Brenander, fågelklubbens ordförande.

Från Jordbruksverket och Kulturmiljöenheten lovades föreningen två bidrag på sammanlagt 181 800. Ett bidrag på 45 450 betalas ut av länsstyrelsens Kulturmiljöenhet i december. Hälften av pengarna från Jordbruksverket, över 68 000 betalades därefter i ut i januari i förskott. Oskarshamns fågelklubb skickade i mitten på februari in slutredovisningen för projektet. Dagen efter den lämnats in betalade föreningen den sista fakturan. Men enligt Länsstyrelsens regler ska alla fakturor vara betalade innan slutredovisningen lämnas in.

– Jag gör det här stora misstaget som jag ångrar bittert och haft många sömnlösa nätter för, berättar Jan Brenander.

På grund av det felet får fågelklubben en straffavgift på ungefär 60 000 av Länsstyrelsen. En större del av bidraget från jordbruksenheten kommer också att dras bort. Jan Brenander anser att proportionerna för straffet är för stora jämfört med misstagets storlek.

– Det här är en varningsklocka för andra ideella föreningar, säger Jan Brenander.

Sven-Åke Johansson som också är medlem i fågelklubbens styrelse berättar att pappersarbetet och den byråkratiska delen är något som är slitsamt för många föreningar.

– Det tar ju en sådan kraft att hålla på med sådant här pappersexercis. En liten förening kan inte ge sig på en sådan här sak, säger Sven-Åke Johansson.

Att bidraget dras av med nästan 95 procent och att föreningen måste betala över 60 000 har gjort att ekonomin tärts.

– Vi kommer i princip bli bottenskrapade och vi är precis på gränsen att gå i konkurs, berättar Jan Brenander.

Foto: Amanda Ekblad

Oskarshamns fågelklubb jobbar bland annat med att hyra in djur som kan beta på marken vid Målsjön så att landskapet hålls öppet. De arbetar också med att ringmärka fåglar och att skydda kulturmiljöer.

– Tittar man på länsstyrelsens mål med att öka den biologisk mångfald och öppna landskap är det ju som att skjuta sig själv i foten att inte ge oss bidrag, konstaterar Jan Brenander.

I tvisten har Oskarshamns fågelklubb och dess ordförande tagit hjälp av en konsult från Lantbrukarnas riksförbund och skickat ett brev till Jordbruksverkets generaldirektör och haft kontakt med Länsstyrelsen. Det pågår i nuläget en utredning av händelserna i Förvaltningsrätten. Nyheterna har sökt en kommentar från Länsstyrelsen.