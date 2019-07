Oskarshamnsbördiga OhHeyMy släpper singel

Foto: Pressbild

My Helmner släpper under artistnamnet OhHeyMy sin nya singel I Subscribe.

My Helmner kommer ursprungligen från Oskarshamn men bor i nuläget i Upplands Väsby. Efter ett års arbete med musiken i studion väljer hon nu att släppa sin andra singel I Subscribe som är en popdänga med influenser av reggae. Låten handlar om att okontrollerat låta sig falla för något utanför sig själv och har inspirerats av Mys eget liv och samhällsengagemang.

– Jag tror att det är bra att släppa på kontrollen ibland och låta sig falla eller gå all in, vi kan lätt bli så självupptagna och inte våga ge av oss själva hundra procent. Det kräver mod att ge upp saker, och speciellt att våga ge av sig själv till någon annan, säger My Helmner om låten i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande berättar hon också om hur hon känner igen sig i låten.

– Det som jag går ALL IN på och ”Subscribar" just nu är min livsstil. Jag äger i princip ingenting, väljer att leva i community och är aktiv i kyrkan. Jag vill även ge vidare av det jag har lärt mig på mina galna resor i livet och inom musiken i Storbritannien och USA. Hjälpa unga kreativa att få utlopp och att uttrycka sig genom poesi, konst och musik och stötta dom framåt i livet, säger My Helmner i ett pressmeddelande.