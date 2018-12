Oskarshamnsproducent aktuell med långfilm

Fakta

Tidigare har Stefan H. Lindén varit inblandad i produktioner såsom The Girl with the Dragon Tatoo, Känn ingen sorg och Små citroner gula.

Under hösten har den av Stefan H. Lindén och Erik Lundquist producerade teveserien Eagles spelats in i Oskarshamn.

Stefan H. Lindén är knuten till produktionsbolaget New Stories.