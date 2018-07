Pantpengar till viktig forskning

Foto: Alice Göransson

Under en månads tid kan man välja att skänka sin pant till forskning kring den ovanliga muskelsjukdomen Duchennes.

Matthias Karlsson som har två söner med den ovanliga muskelsjukdomen Duchennes, Kevin och Melvin Karlsson på 14 och 9 år, försöker ständigt komma på olika sätt att samla in pengar till forskning kring sjukdomen. Matthias Karlsson berättar nu glatt att Ica Maxi Oskarshamn ordnat så att man under julimånad kan välja att skänka sin pant till Smdf som forskar kring just Duchennes.

– Det känns fantastiskt bra, jag hoppas att alla ger så mycket som möjligt av sina pantpengar, säger Matthias Karlsson.

Matthias Karlsson har under en längre tid försökt anordna en filmvisning på Sagabiografen med en film som handlar om muskelsjukdomen Duchennes. Men med både strul gällande filmens rättigheter, sponsorer och brist på tid har projektet inte blivit av än.

– Jag kontaktade en mängd med företag om de ville sponsra filmvisningen på ett eller annat sätt, men det var oerhört få som svarade. Det känns tyvärr svårt att få folks förståelse då det är en ovanlig sjukdom, säger Matthias Karlsson.

Matthias Karlsson jämför stödet som finns till forskning kring cancer jämfört med resurserna för forskning av muskelsjukdomen.

– Nästan alla har på något vis en koppling till cancer, vilket ger mer förståelse kring sjukdomen och stödet är enormt. Men då Duschennes är en så pass ovanlig sjukdom är resurserna inte alls stora. Jag förstår varför, men det är samtidigt sorgligt.

Matthias Karlsson berättar att han och hans fru lever för dagen tillsammans med barnen då sönernas tillstånd ständigt ändras.

– Hade ens barn exempelvis råkat ut för en trafikolycka och hamnat i rullstol kunde man planerat livet efter det åtminstone. Vi kan inte planera livet framöver då våra söners tillstånd ändras hela tiden, men vi kommer alltid kämpa på, säger Matthias Karlsson.