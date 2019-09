Trappklättraren lade av för en kommuninvånare i ett mindre samhälle i Oskarshamns kommun. Då fick räddningstjänsten rycka ut.

Personen har en trappklättrare, en hissanordning, för att ta sig in och ut ur bostaden. Men just denna dag hoppade den ur läge och blev ståendes med personen i, utanför bostaden. När räddningstjänsten kom till platsen kunde brandmännen utan några besvär få in personen i bostaden.

Ingen kom till skada.