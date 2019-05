Polisen varnar äldre för falska skattmasar

Foto: Henrik Montgomery/TT

Polisen varnar nu för ett nytt sätt som bedragare försöker lura äldre.

Polisen i Oskarshamn och i Kalmar har via sin facebooksida gått ut med en ny varning för bedragare som riktar in sig på äldre. Polisen har fått till sig att det är två kvinnor som besöker äldre och säger sig vara handläggare från Skatteverket. Det är de inte. Bedragarna säger att de är på besök för att reglera en skatteskuld. För att bevisa att de kommer från Skatteverket visar de upp ett brev med Skatteverkets logotyp. På brevet står också information om att den äldre har en skatteskuld. Men brevet är lika falskt som handläggarna. På detta sätt försöker de nästla sig in hos den gamle.

Väl inne i bostaden stjäl de vad de kan hitta av värde.

Skatteverket gör inte hembesök för att reglera skulder. Skulle en äldre få ett besök från misstänkta bedragare rekommenderas de att stänga om sig och ta kontakt med polisen.