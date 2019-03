Polyglutt ska främja språkutvecklingen i förskolan

Foto: Ida Svensson

Alla barn och pedagoger i kommunens förskolor har nu tillgång till Polyglutt. Förhoppningen är att bilderbokstjänsten ska vara ett lyft för språkutvecklingen.

Polyglutt är framtaget speciellt för förskolan och fokuserar på utveckling av språk.

– Detta är ett sätt att stärka det språkutvecklande arbetet för alla barn, säger Ulrika Mellblom, verksamhetschef förskola.

Alla bilderböcker som finns i appen är inlästa på svenska, de går att bläddra i dem och lyssna på dem flera gånger. Många av böckerna finns också inlästa på andra språk som arabiska och kurdiska.

– Vi har sett ett det finns behov av att utveckla modersmålsstödet i förskolan och det här är ett bra sätt, säger Ulrika Mellblom.

En del av böckerna finns också att ta del av på teckenspråk och med TAKK, tecken som kan användas för att förstärka det talade språket.

– Böckerna blir tillgängliga på ett helt annat sätt. Nu kan alla läsa samma bok, säger Ulrika Mellblom.

Kommunen har skrivit ett avtal med Inläsningstjänst som tillhandahåller Polyglutt. Än så länge är det bara förskolorna som har tillgång till Polyglutt men planen är att även förskoleklasserna och grundsärskolan ska använda tjänsten framöver.

Prenumerationen kostar 90 kronor per barn under ett års tid. Avtalet har tecknats på tre års. Kommunen kommer betala runt 270 000 kronor per år, de två första åren, det tredje året är gratis. Det innebär att 1 200 barn i förskolan, 299 barn i förskoleklasserna och barnen i kommunens särskoleenheter kan ta del av böckerna i Polyplutt.