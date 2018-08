Populärt att åka med M/S Solkust

Foto: Amanda Ekblad

Båten M/S Solkust har sedan den byggdes om 1988 använts för båtturer från Oskarshamn. Fredrik Palmkvist har kört båten sedan två år tillbaka och han berättar att den ofta är fullbokad.

På M/S Solkust får det plats totalt 80 personer. På turerna till Blå jungfrun får endast 59 personer åka med på grund av att andra krav gäller för den sträckan. Båten färdas i mellan åtta och nio knop. Oftast så är turerna som går fullbokade med människor som passar på att åka med MS Solkust.

– Det är lite synd om dem som inte bokar innan. Oftast har vi fullbokat men ibland brukar det vara någon som får lämna återbud, säger Fredrik Palmkvist.

Blå jungfrun är en av de rutter som är extra populär bland båtresenärerna. Fredrik Palmkvist som är kapten på MS Solkust tror att det beror på flera saker.

– Många har som mål att besöka alla nationalparker. Dessutom är Blå jungfrun lite extra exklusiv efter som att det är lite väderkänsligt att ta sig dit, säger Fredrik Palmkvist.

En annan anledning tror han är att det är svårt att ta sig till ön under annan tid än sommaren. M/S Solkust kör bara turer under somrarna och det är svårt att åka dit med egen båt övrig tid.

Foto: Amanda Ekblad

Fredrik Palmkvist berättar att det kan vara en svår rutt och att många därför väljer att åka med båten istället för att köra dit med egen båt.

– Många gör felet att lägga sig för nära Blå Jungfrun vilket gör att det är många båtar som styrkt med när vågarna slår in, säger Fredrik Palmkvist.

Förra året var båten tvungen att ställa in många rutter eftersom vädret inte passade. Turerna ställs in om vindarna blåser för mycket eller på ett visst sätt. Även om det är ihållande regn ställs turerna in eftersom att det blir halt på klipporna på Blå jungfrun. I år har vädret fungerat bra för båtturerna och den värmebölja som har varit under sommaren är inget som påverkat MS Solkust utan intresset för resorna är fortsatt stort.