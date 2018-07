Prognosen visar på regn i helgen

Foto: Pressfoto

Många människor hoppas på regn i torkan som råder. Enligt Mikael Sjöstrand som är meteorolog på Foreca kommer regnet att komma till Oskarshamn i helgen.

Under lördagen kommer det på morgonen att vara klart väder. Mikael Sjöstrand som är meteorolog på Foreca berättar att det kommer in ett område med regnskurar norr om Oskarshamn på eftermiddagen.

– En eller ett par åskregn skurar drar in framförallt på lördagseftermiddagen och kvällen, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

Hur mycket som det kommer regna är ännu oklart men Mikael Sjöstrand säger att det ser ut som om det kommer lite mer nederbörd på lördagen än på söndagen.

Under natten till söndag så avtar regnet till tidigt på söndag morgon. På söndagen så kommer det också in att dra in regnskurar över Oskarshamn.

– En kallfront drar in från sydväst med en del regnskurar. Då kan man förvänta sig regn i Oskarshamn som lättar framemot kvällen, säger Mikael Sjöstrand.

Det kan också bli lite svalare väder under söndagen. Mikael Sjöstrand berättar att det är störst risk för åska under söndagen och att det kan vara viktigt att vara uppmärksam i torkan.

– Vi har en ganska stor åskrisk på söndagen och en del regnskurar så då kan det vara bra att vara uppmärksam, säger Mikael Sjöstrand.

Nästa vecka kommer det att bli något svalare temperaturer än i veckan, på mellan 20-25 grader.