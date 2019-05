Räddningstjänsten är väl förberedda om det blir en varm och torr sommar

Foto: Ida Svensson

Bränderna som avlöste varandra i somras och krävde alla resurser som fanns att tillgå skakade om både räddningstjänsten och samhället. Inför den här sommaren har beredskapen höjts flera snäpp.

Sommaren närmar sig med stormsteg och den intensiva sommaren förra året finns kvar i mångas minne.

– Då hade vi 80 skogs- och markbränder bara i Oskarshamn. Tillsammans med Högsby och Mönsterås hade vi över 200 bränder. Det är extremt mycket, säger Jonas Neldemyr, räddningschef vid räddningstjänsten i Oskarshamn.

Den största branden var den i Mellingerum som omfattade 42 hektar, släckningsarbetet pågick i två veckors tid.

– Vi hade så mycket larm förra året att vi knappt hann med alla. Vi är dimensionerade för ett stort larm i Oskarshamn och förra sommaren hade vi vid något tillfälle 20 larm igång samtidigt. Det var markbränder, skogsbränder, anlagda bränder, trafikolyckor och sjukvårdslarm. Vi fick slå knut på oss och ta hjälp av grannkommunerna.

Oskarshamns kommun samverkar i första hand med Högsby kommun och Mönsterås kommun. Men samverkan med andra räddningstjänster sträcker sig betydligt längre än så.

Förra sommaren gick tre län ihop, Kalmar, Östergötland och Jönköpings län. De hjälptes åt med att skicka brandmän till Ljusdals kommun.

Inför den här sommaren är även Blekinge och Kronobergs län med i konstellationen. De fem länen kommer att hjälpas åt med gemensamma resurser, bemanning och utrustning.

– Vi har redan testat den en gång i år. Då ringde de från Jönköping och ville ha hjälp i Gnosjö. Samtalet kom klockan ett på natten och fem på morgonen åkte två styrkor iväg, säger Jonas Neldemyr.

Brandstationen i Oskarshamn har investerat i ny teknik som ska göra det lättare att hantera stab och ledning på flera ledningsnivåer.

– Från den lilla händelsen ska organisationen kunna växa och bli större och större. Då kan vi fylla på med personal utan att behöva ändra arbetssätt.

Foto: Ida Svensson

Inför den här sommaren har brandbilarna utrustats med ny utrustning. Brandmannen och utbildningssamordnaren Jerker Hultgren visar de nya ryggsäckarna. I dem finns grenrör i olika storlekar, en mindre slang, kniv, dricka, första förband och en godispåse för lite snabbt socker.

Med ryggsäckar på ryggen kan brandmännen bära två tunga slangväskor i varje hand och samtidigt få med sig viktigt utrustning som kan vara avgörande vid en stor brand.

Ett 20-tal vattenspridare har också köpts in. De kan kopplas in via ett grenrör. De kan vara igång under natten eller vattna en känslig kant mot en plantering eller mot bebyggelse.

– På en kant där man verkligen inte vill att branden ska spridas vidare, säger Jerker Hultgren.

Han konstaterar att i år är brandbilarna är mer välutrustade än någonsin tidigare.

Nytt för i år är också två depåer som består av fem backar med viktigt innehåll. Med många larm samtidigt ställs stora krav på logistiken. Det kan ta tid att få alla delar på plats.

Med de nya depåerna ska brandmännen kunna klara sig själva första dygnet om ingen annan hjälp hinner fram.

Jerker Hultgren visar innehållet i backarna. De är fyllda med dricka, mat, hygienartiklar, sopsäckar, myggmedel, toapapper, pannlampa, laddare till radioapparater, strumpor om någon blir blöt om fötterna och mycket mer.

– De är under uppbyggnad. Vi har haft lite nödproviant med oss tidigare och plockat ihop efter hand. Men med de här kan vi klara oss utan hjälp i skogen i alla fall 24 timmar.

Inför sommaren har också utbildningsmaterialet reviderats och alla anställda ska fortbildas.

– Det handlar mycket om taktik, hur vi bäst ska gå till väga. Vi vill bli bättre hela tiden, säger Jerker Hultgren.

Foto: Ida Svensson

Under sommaren är brandflyget uppe och spanar två gånger om dagen, förra sommaren kunde det blir tre gånger dagligen.

– Det är ett jättebra hjälpmedel eftersom de ser bränderna tidigt och kan hjälpa till från luften att guida oss rätt.

Den här sommaren kommer en helikopter var stationerad i Kalmar.

– Du släcker inga bränder med den men du kan bromsa utvecklingen så pass mycket att markpersonalen kan släcka den, säger Jonas Neldemyr.

Alla nya satsningar handlar inte bara om skogsbränder.

– Kan vi organisera oss vid skogsbrand kan vi också göra det vid byggnadsbränder, kemolyckor och naturkatastrofer Jonas Neldemyr.

– En sak är säker, vi är bättre förberedda i år än förra året, säger Jerker Hultgren.